Karabağ geri alındı mı? Ermenistan teslim oldu mu? Azerbaycan Ermenistan Savaşı 2020 son durum...

Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaşın son durumu tüm dünyada yakından takip ediliyor. Ermenistan teslim mi oldu? Karabağ geri alındı mı, ne kadarı geri alındı? Gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında önemli bir konuma sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan zafer ilan ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ederek, imzaladığı anlaşmayı açıkladı. Anlaşmayı kamuoyuna "Mecburum" diyerek duyurdu. İşte Azerbaycan Ermenistan Savaşı 2020 son durum…

Karabağ alındı mı? Ermenistan teslim mi oldu? Azerbaycan Ermenistan arasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlatılan harekat sona erdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında öneme bir konuma sahip olan Şuşa kentini işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Karabağ geri alındı mı, Ermenistan teslim oldu mu?

Şuşa kentini işgalden kurtarılırken, Ermenistan ise teslim olduğunu duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.

Putin, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar." diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ'a ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi.

Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, "Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak." dedi.

Putin, "Varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak." ifadesini kullandı.