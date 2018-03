Kara tahtada bilgisayar öğretimi! Haberi alan Microsoft...

Fotoğrafları fark eden Microsoft, okula bilgisayar gönderme sözü verdi.

Kumasi kentindeki bir okulda çekilen fotoğraflarda, öğretmenin kara tahtaya Microsoft Word programının ekran görüntüsünü detaylı bir şekilde çizdiği görülüyor.



Richard Appiah Akoto adlı öğretmen, bilgisayar ekranında görülen imgeleri kara tahta üzerine yazdığı açıklamalarla anlatmaya çalışıyor.



Sosyal medyada Owura Kwadwo ismini kullanan öğretmen, fotoğrafları Facebook hesabından "Gana okullarında bilgisayar iletişim teknolojisi dersi vermek çok eğlenceli" mesajıyla paylaştı.



Akoto'nun mesajı ve fotoğraflar, binlerce sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak yayıldı.



Şubat ayı ortasında yaptığı paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı öğretmeni görevine bağlılığından ötürü tebrik etti.



Rebecca Enonchong adlı girişimci geçen Pazar günü Microsoft Africa'ya tweet attı ve "Eminim bu öğretmene uygun bir kaynak sağlarsınız" yazdı.

Fotoğrafların yayılması üzerine Microsoft Salı günü sessizliğini bozdu ve Akoto'ya bilgisayar ve eğitim materyallerine erişim sözü verdi.

Hey @MicrosoftAfrica, he’s teaching MS Word on a blackboard. Surely you can get him some proper resources. https://t.co/u8N3eXguXS