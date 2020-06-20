Kara Murat Ölüm Emri oyuncuları kim? Kara Murat Ölüm Emri nerede çekildi?

Kara Murat Ölüm Emri filmi nerede ve ne zaman çekildiği? Kara Murat Ölüm Emri oyuncuları kim? Bizans imparatoru, ölüm döşeğindeki Sultan II.Murat’ın ardından, tahta kendilerine yakın bir şehzadeyi geçirmeyi planlamaktadır. Bunun için sarayda entrika üstüne entrika hazırlanır. Oysa tahtın gerçek varisi Manisa’daki Şehzade II.Mehmet’tir. Zağanos Paşa’nın emriyle Bizans’a sızmayı başaran Kara Murat, sarayda kısa sürede kendini gösterip, taht için hazırlanan şehzade Orhan’a koruma olur. Sarayda kendisi gibi casus bir Türk daha vardır. Sarayda kaldığı süre içinde Kara Murat, Osmanlı için tezgahlanan büyük ihaneti ve Bizans’ın yıkıcı planlarını öğrenmiştir.
KARA MURAT ÖLÜM EMRİ OYUNCULARI
Cüneyt Arkin - Kara Murat
Feri Cansel
Turgut Özatay
Hulusi Kentmen
Atif Kaptan
Melek Ayberk
Atilla Ergün
Yildirim Gencer
Bora Ayanoglu
Kayhan Yildizoglu
Arap Celal
Ihsan Gedik
Kudret Karadag
Bülent Kayabas
Ibrahim Kurt
KARA MURAT ÖLÜM EMRİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kara Murat Ölüm Emri filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Kara Murat Ölüm Emri filminin çekimleri 1974 yılında yapıldı.