Kara Murat Ölüm Emri oyuncuları kim? Kara Murat Ölüm Emri nerede çekildi?

Kara Murat Ölüm Emri filmi nerede ve ne zaman çekildiği? Kara Murat Ölüm Emri oyuncuları kim? Bizans imparatoru, ölüm döşeğindeki Sultan II.Murat’ın ardından, tahta kendilerine yakın bir şehzadeyi geçirmeyi planlamaktadır. Bunun için sarayda entrika üstüne entrika hazırlanır. Oysa tahtın gerçek varisi Manisa’daki Şehzade II.Mehmet’tir. Zağanos Paşa’nın emriyle Bizans’a sızmayı başaran Kara Murat, sarayda kısa sürede kendini gösterip, taht için hazırlanan şehzade Orhan’a koruma olur. Sarayda kendisi gibi casus bir Türk daha vardır. Sarayda kaldığı süre içinde Kara Murat, Osmanlı için tezgahlanan büyük ihaneti ve Bizans’ın yıkıcı planlarını öğrenmiştir.

KARA MURAT ÖLÜM EMRİ OYUNCULARI

Cüneyt Arkin - Kara Murat

Feri Cansel

Turgut Özatay

Hulusi Kentmen

Atif Kaptan

Melek Ayberk

Atilla Ergün

Yildirim Gencer

Bora Ayanoglu

Kayhan Yildizoglu

Arap Celal

Ihsan Gedik

Kudret Karadag

Bülent Kayabas

Ibrahim Kurt

KARA MURAT ÖLÜM EMRİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kara Murat Ölüm Emri filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Kara Murat Ölüm Emri filminin çekimleri 1974 yılında yapıldı.