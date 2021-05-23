Kara mantar kabusu! İşte kara mantar hastalığı belirtileri

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken virüsün en sert vurduğu Hindistan'da yeni bir salgın paniği yaşanıyor. Hindistan'da endişeye neden olan "kara mantar" salgını ortaya çıktı. Mukormikoz adı verilen enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla binlerce hastanın gözleri çıkarıldı. Büyük paniğe neden olan kara mantar salgınına yakalanan hastalarının yüzde 60'ı gözlerini aldırdı. Peki, Kara mantar hastalığı nedir? Mukormikoz nedir? Kara mantar hastalığı belirtiler neler? İşte kara mantar kabusu hakkında merak edilenler...

Hindistan koronavirüsün ardından şimdi de Mukormikoz adı verilen kara mantar hastalığı ile mücadele ediyor. Covid 19'un sert vurduğu Hindistan 'da ortaya çıkan kara mantar hastalığı ülkede endişe ve korkuya neden oluyor. Mukormikoz adı verilen enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla binlerce hastanın gözlerinde ya birni ya da ikisini birden kaybetti. Peki, Hindistan'da ortaya çıkan yeni salgın Mukormikoz nedir? Kara mantar hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kara mantar kabusu hakkında bilmeniz gerekenler...

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Doktorlar, salgının şiddetli Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.

HİNDİSTAN'DA KARA MANTAR KABUSU!

Bununla birlikte, "kara mantar" salgını, dünyanın en yüksek sayıda günlük Covid-19 enfeksiyonu ile baş etmeye çalışan hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. NTV 'nin haberine göre, Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için için özel koğuşlar oluşturuyor. Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.

Diğer taraftan pandemiden önce doktorlar yılda üç ile dört vaka görüyorlardı. Şimdi, günde altı kara mantar vakasına bakıyorlar. Bazı uzmanlar, 20'li yaşların başındaki her ikİ gözünü kaybeden hastalarının olduğunu bildirdi. Ayrıca nadir görülen mantar hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç amfoterisin B ilacının da tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

İLAÇ SIKINTISI YAŞANIYOR!

Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila 100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

Güneydeki Kerala ve Karnataka eyaletleri ise kara mantar hastalığının yayılmasını önlemek için Covid kısıtlamalarını sertleştirdi.

ÇOĞU KİŞİ KORONAVİRÜS GEÇİRİRKEN VEYA SONRASINDA YAKALANDI!

Öte yandan, mukormikoz geliştiren 7 binden fazla insanın çoğunun hastalığa Covid-19 ile mücadelesi esnasında veya sonrasında yakalandığı belirtildi.

"Kara mantar" hastası 54 yaşındaki Anıl Wankhede, Covid tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildikten sonra baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a yardım almaya çalıştığı sırada sağ gözünün kapandığını söyledi. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede’ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi.Nair, "Tüm dokuyı, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm igözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların ayatlarını kurtaramayız" dedi.

Diğer taraftan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 741 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 299 bin 266’ya çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 240 bin 842 Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 530 bin 132'ye yükseldi.

Covid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 5 günde 300 binin altına indi.