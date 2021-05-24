Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir, nedeni ne, bulaşıcı mı, tedavisi var mı? Hindistan’da kara mantar hastalığı kabusu!

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi çöken Hindistan, yeni bir salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Ülkedeki Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için özel koğuşlar oluşturuyor. Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti. Yeni salgın hastalığında hastanın enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla gözleri çıkarıldı. Peki, Kara mantar hastalığı nedir, belirtilerinelerdir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı, tedavisi var mı?

Hindistan'da endişe verici bir "kara mantar" salgını ortaya çıktı. Hastalık nedeniyle binlerce hastanın, enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla gözleri çıkarıldı. Hükümet, 29 eyallette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir, nedeni ne, bulaşıcı mı, tedavisi var mı?

Kara Mantar hastalığı nedir, hastalığın nedeni ne?

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanan bir hastalık.

Kara Mantar hastalığı çok nadir görülüyor. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

Kara Mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.

Hastalığın tedavisi var mı?

Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

Güneydeki Kerala ve Karnataka eyaletleri ise kara mantar hastalığının yayılmasını önlemek için Kovid kısıtlamalarını sertleştirdi.

"Kara mantar" hastası 54 yaşındaki Anıl Wankhede, Kovid tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildikten sonra baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a açıklama yapan Wankhede, yardım almaya çalıştığı sırada sağ gözünün kapandığını söyledi. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede’ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi. Nair, "Tüm dokuyı, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm igözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların hayatlarını kurtaramayız" dedi.