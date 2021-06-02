Kara Mantar hastalığı (mukormikoz) nedir? Kara Mantar virüsü Irak’a da sıçradı, Türkiye’de var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Hindistan'da başlayan ve bazı hastaların bir gözünün çıkarılmasına neden olan kara mantar hastalığı Irak’a da sıçradı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kara mantar nedeniyle bir kişinin öldüğü belirtilirken, hastalığın bulaşıcı olmadığına vurgu yapıldı. Öte yandan Hindistan’ın Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için özel koğuşlar oluşturmuş, kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etmişti. eki, Kara mantar hastalığı nedir? Mukormikoz nedir? Kara mantar hastalığı belirtiler neler? İşte kara mantar kabusu hakkında merak edilenler...

Hindistan'da endişe yaratan kara mantar hastalığı, Orta Doğu'ya da sıçradı. Mısır'da vakalara rastlamasının ardından Irak'ta bir kişinin kara mantar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kara mantardan ilk can kaybının görülmesi ve 4 ayrı daha vakanın kaydedilmesi üzerine açıklama yapan Irak Sağlık Bakanlığı Basın Ofisinden Ruba Felah, söz konusu hastalığın bulaşıcı olmadığını söyledi. Hindistan'da ise "kara mantar" vakaları ortaya çıktığında hatalığa yakalananların yüzde 60’ının enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla tek gözleri alınmış, hükümet de 29 eyalette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. Peki, Kara mantar hastalığı nedir, belirtilerinelerdir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı?

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Doktorlar, salgının şiddetli Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLMAYANLARI ETKİLEMEZ"

Hastalık hakkında bilgi veren Irak Sağlık Bakanlığı Basın Ofisinden Ruba Felah,"Kara mantar toprakta, çürüyen bitkilerde, hayvan gübresinde ve hijyensiz kimselerde bulunur. Hastalık, bağışıklık sistemi zayıf olmayanları fazla etkilemez" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 300'E DAYANDI

Hindistan Sağlık Bakanlığı koronavirüsü atlatanlarda da görülen ölümcül kara mantar hastalığına yakalananların 9 bini aştığını, ölü sayısı ise şimdiden 300'e dayandığını açıklamıştı.

KARA MANTAR HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Belirtileri ve ortaya çıkışıyla ilgili kesin bir bilgi verilmeyen siyah mantar, henüz Türkiye'de görülmedi.

ÇOĞU KİŞİ KORONAVİRÜS GEÇİRİRKEN VEYA SONRASINDA YAKALANDI!

Öte yandan, mukormikoz geliştiren 7 binden fazla insanın çoğunun hastalığa Covid-19 ile mücadelesi esnasında veya sonrasında yakalandığı belirtildi.

"Kara mantar" hastası 54 yaşındaki Anıl Wankhede, Covid tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildikten sonra baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a yardım almaya çalıştığı sırada sağ gözünün kapandığını söyledi. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede’ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi.Nair, "Tüm dokuyı, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm igözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların ayatlarını kurtaramayız" dedi.

Diğer taraftan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 741 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 299 bin 266’ya çıktı.