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Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı...

AA |  24 Haziran 2019 Pazartesi - 10:00 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 10:25

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.


 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem  imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama  sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir  teğmen ile bu askerlerle irtibatlı 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı  alındığı bildirildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 17'sinin halen  görevde olduğu, diğerleri hakkında da soruşturma nedeniyle idari tedbir  uygulandığı ifade edildi.
 
  
 

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