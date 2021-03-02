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- Kara Kuvvetleri'ne operasyon! 24 gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri'ne operasyon! 24 gözaltı kararı
AA | 02 Mart 2021 Salı - 8:52 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 8:52
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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