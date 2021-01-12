Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 12 astsubay ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde 12.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Kara Kuvvetleri'nde FETÖ gözaltısı
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ gözaltısı
12 Ocak 2021 Salı - 9:21 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 9:26
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
- Aşıla uygulaması nedir? Mobil marketten aşıla mobil uygulama nasıl indirilir, kullanılır?
- Doğal gaz açıklaması! Yapmanız gereken...
- Didem Nişancı kimdir? Biden’in Hazine Bakanı Yellen’in özel kalem müdürü Didem Nişancı kaç yaşında, aslen nereli?
- Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! 'Rıza metni' imzalatılacak