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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ davasında karar! 92 sanığa ceza yağdı

30 Aralık 2020 Çarşamba - 11:45 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 12:27

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa müebbet hapis cezası verdi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132  sanıklı davada hüküm açıklandı. 
 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonunda görülen karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf  avukatları katıldı.
 
Mahkeme Başkanı Murat İlhan, ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen  davanın hükmünü açıkladı.
 
Buna göre, sanıklar eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire  Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü  albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç,  Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan  Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"  suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.
 
Aynı suçtan 80 sanığa "müebbet hapis" cezası verilirken, "anayasal  düzeni ihlale teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 22 kişi de 12 yıl 6 aydan  19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.
 
"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 2 sanık 6 yıl 3'er ay, bir  kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
 
Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu dosya kapsamında "öldürmeye  teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırıldı.
 
Bu kapsamda Caha'ya, 2 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüsten" 34 yıl,  "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 69 yıl hapis cezası verildi.
 
Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından  Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi.
 
Dava kapsamında 9 kişi bütün suçlamalardan beraat ederken, 3 sanığın  da dosyası ayrıldı.

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