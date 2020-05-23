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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 1:45 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 1:45

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.


Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan Semiha Dündar dün  akşam evinde vefat etti.
 
Acı haberi alan Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek, taziyeleri kabul  etti.
 
Semiha Dündar'ın cenazesi bu sabah Manisa'da toprağa verilecek.
 

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Ümit Dündar'ın annesi
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