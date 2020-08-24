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Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:15 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 9:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.


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