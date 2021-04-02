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Kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 20:14 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 20:14

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın  Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege Kıyıları, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey  ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğusu ve Güneydoğu  Anadolu'nun Şanlıurfa ve Batman dışında kalan yerlerinin yağışlı geçeceği tahmin  ediliyor.
 
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin  yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer  kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ  oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
 
Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerinde artarak ülke genelinde  mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
 
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra  orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 

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Meteoroloji son dakika kar yağışı
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