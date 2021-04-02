Kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerinde artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.