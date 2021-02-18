Kar yağışı devam edecek mi? Kar yağacak mı, kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji güncel değerlendirmeyi paylaştı!

Kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre 18 Şubat Perşembe günü, uzun süredir yurt genelinde etkili olan kar yağışının duracağı, sıcaklığın da mevsim normallerine döneceği belirtildi. Meteoroloji İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkeri ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelini esir alması beklenen yağışların yüksek kesimlerde karla karışık görülmesi ve yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

İSTANBUL °C, 6°C

KIRKLARELİ °C, 6°C

KOCAELİ °C, 3°C

EGE BÖLGESİ

Kütahya ve çevresinde beklenen kar yağışının İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur şeklinde kendisini göstereceği tahmin edilirken iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

DENİZLİ °C, 6°C

İZMİR °C, 9°C

MANİSA °C, 7°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgeyi etkisi altına alacak olan kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde kendisini göstererek saatte 60 ile 80 km hıza ulaşacak.

ADANA °C, 13°C

ANTALYA °C, 13°C

HATAY °C, 11°C

ISPARTA °C, 4°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Akşam saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alması beklenen kar yağışının Eskişehir'den başlayarak Ankara ve Çankırı'ya yayılması bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

ÇANKIRI °C, -3°C

ESKİŞEHİR °C, -1°C

KONYA °C, -2°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiği bölgede, gecenin ilerleyen zamanlarında ise Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da, yer yer yoğun yağış söz konusu olacak.

BOLU °C, -2°C

DÜZCE °C, 3°C

KASTAMONU °C, -1°C

ZONGULDAK °C, 5°C

AMASYA °C, -2°C

RİZE °C, 4°C

SAMSUN °C, 3°C

TRABZON °C, 5°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Bingöl ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde başlayacak olan yoğun kar, zaman zaman gök gürültüsüyle etkili olacak. Bölgede çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

ERZİNCAN °C, 2°C

ERZURUM °C, -4°C

KARS °C, -2°C

VAN °C, -1°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede genel anlamda yağmur etkili olacak. Şanlıurfa'nın doğu ilçeleri ve yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

GAZİANTEP °C, 7°C

SİİRT °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 8°C