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Kar yağışı başlıyor! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi, iller tek tek açıklandı, saat...
Son dakika kar uyarısı geldi. Meteoroloji duyurdu. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada kar ve sağanak yağışın etkili olacağı iller tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Muğla, Aydın, Antalya, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van... İşte Meteoroloji tarafından haritalı olarak paylaşılan yeni hava durumu raporu...