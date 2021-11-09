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Kar yağışı başlıyor, Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor
Kar yağışı başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları da 12 derece birden düşecek. MGM yeni hava tahmin raporunda kar yağışının etkili olacağı illeri tek tek açıkladı. Meteoroloji vatadandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.