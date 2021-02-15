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Kar yağışı aniden bastırdı trafik durdu!

Kar yağışı aniden bastırdı trafik durdu! İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aniden bastırdı. Beylikdüzü yönünde gök gürültülü sağanak kar sebebiyle ulaşım durdu.
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