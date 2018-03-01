Kar yağdı balık fiyatları ucuzlamadı

İstanbul ve birçok bölgede kar yağışının etkili olmasına rağmen balık fiyatları düşmüyor. Balıkçılar yüksek fiyatla ilgili açıklama yaparak, "Denizleri 2 yıl nadasa bırakmamız lazım” dedi.

Balık fiyatları geçtiğimiz yıla oranla bu yıl tezgahlardaki fiyatları ile cep yakmaya devam ediyor. Kar yağışına rağmen fiyatlar bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda kilosu 5 liraya satılan hamsi, bu yıl tezgahlarda 15 liradan alıcı bekliyor. Denizlerin yanlış kullanılması, avlanma yapılırken balıkların üreme dönemine girmeden yavru iken tutulması da balık fiyatlarının yüksek olmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

“Balıkçılarımız bu yıl yüzde 60 daha az kapasiteyle çalışıyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul ’un ünlü balıkçısı Kenan Balcı, balıkçılarının bu yıl işlerinin çok kötü olduğunu ve yüksek fiyatlardan etkilendiklerini ifade ederek, “Balıkçılık dili ile rast gele deriz. Bu sene balık rast gelmedi. Soğuk havaları kar yağışını bekledik ama soğuk havaya rağmen balık bir türlü gelemedi. Bu sene yüzde 60 daha az kapasite ile balıkçılarımız çalışıyor. Balık soğukta da gelmedi” dedi.

"Denizleri 2 yıl nadasa bırakmamız lazım”