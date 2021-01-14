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Kar uyarısı! Marmara Bölgesi'nde bu gece...

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 13:12 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 13:12

Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu  Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine  kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve  Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın), bu gece saatlerinden itibaren Marmara  Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar  Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
  
 

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