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Kar uyarısı! Bu gece geliyor, Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu, çok sayıda ilde yoğun kar yağışı...
Son dakika kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM yeni rapor yayınlayarak yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji duyurusunda kar yağışının bu geceden itibaren yoğun şekilde etkisini göstereceği kaydedildi. Öte yandan hava sıcaklıkları da 8 derece birden düşüyor. İşte MGM tarafından yapılan yeni açıklamanın detayları...