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Kar temizleme aracı 8 yaşındaki çocuğu ezdi

DHA |  18 Aralık 2020 Cuma - 22:41 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 22:41

Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Çocuğun, kaza yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.


Rusya Federasyonuna bağlı Karelya Cumhuriyetindeki Kostomukşa kentinde kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Rus medyası, çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi, kızın ölümüyle ilgili cezai inceleme başlattı. Sürücünün ihmal nedeniyle hapis cezası alabileceği ifade edildi.

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Rusya kar temizleme kepçe
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