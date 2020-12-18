Rusya Federasyonuna bağlı Karelya Cumhuriyetindeki Kostomukşa kentinde kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Rus medyası, çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi, kızın ölümüyle ilgili cezai inceleme başlattı. Sürücünün ihmal nedeniyle hapis cezası alabileceği ifade edildi.
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Kar temizleme aracı 8 yaşındaki çocuğu ezdi
DHA | 18 Aralık 2020 Cuma - 22:41 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 22:41