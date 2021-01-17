Kar soğuğu kalp krizini tetikleyebilir!

Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Soğuk hava yüzünden kalbin iş yükünün artması kalp krizine neden olabilir. Özellikle kalp hastalığı geçirmiş, stenti, balonu, yetmezliği veya aritmisi olanlar soğuk havada dışarı çıkmasın, sabah ve akşam ayazından sakınsın." ifadelerini kullandı.

Boztosun, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun pek çok bölümünde etkili olan kar yağışının ardından kalp hastaları için uyarılarda bulundu.

KALP KRİZİ VAKALARI DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR!

Özellikle kar yağışı ile birlikte gelen soğuk havanın kalbi olumsuz etkilediğini vurgulayan Boztosun, kış mevsiminin gelişi, artan soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, kalp krizi vakalarının daha fazla görülmeye başladığını aktardı.

SOKAĞA ÖĞLEN SAATLERİNDE ÇIKIN!

Kış mevsiminde sık görülen enfeksiyonlar nedeniyle kalp krizi vakalarının arttığına dikkati çeken Boztosun, "Bu durum kalbi yorarak kalp kasının kasılmasını bozabilir. Ayrıca, soğuk havanın direkt kalp damarları üzerine 'vazokonstrüksiyon' dediğimiz kalp damarlarını büzücü etkisi vardır. Soğuk hava yüzünden kalbin iş yükünün artması kalp krizine neden olabilir. Özellikle kalp hastalığı geçirmiş stenti, balonu, yetmezliği veya aritmisi olanlar soğuk havada dışarı çıkmasın, sabah ve akşam ayazından sakınsın. Dışarı çıkılacak ise havanın biraz yumuşadığı öğlen saatlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SABAH VE AKŞAM AYAZINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sabahın erken saatlerinde veya akşam ayazının yaşandığı saatlerde kalp rahatsızlığı olanların kesinlikle dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Boztosun, şunları kaydetti:

"Soğuk havalarda vücudumuz kendini ideal ısıda dengede tutmak için çok çalışır. Soğuk hava derilerde düşmeler, gözeneklerde kapanmalar ve damarlarda büzüşmelerle kendini gösterir. Vücut ısısını belli bir seviyeye çıkartmak kalbin üzerindeki yükü arttırır. Daha fazla çalışarak bu ısıyı vücutta dengelemeye çabalar. Ev içinde nasıl soğuk havalarda odamızın ısısını belli bir seviyede tutmak için kombi ve ısıtıcı ayarını daha yüksek dereceye getiriyorsak kalp de aynı şekilde vücuttaki ısıyı tutabilmek için kanı daha fazla pompalamaya çalışır. Eğer kişi, gençse ve kalp sağlığı yerindeyse bu durum önem arz etmez. Ancak kalbinde sınırda bir rezervi olan, yani geçirdiği stent, balon hikayesi olan, kalp yetmezliği olan, ritim problemi olan kişilerde soğuk havaya maruz kalındığında ne yazık ki istenmeyen durumlar görülebilir."