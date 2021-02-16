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Kar sevmiyor!

16 Şubat 2021 Salı - 14:23 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 14:23

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Hekimoğlu’nda yer alan Damla Colbay, soğuk havayı sevmediğini söyledi.


Instagram’dan video paylaşan oyuncu, “Dışarıda kar var diye mutsuzum. Üşümekten nefret ediyorum. Kara ellerimi sürmem” dedi.
 

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