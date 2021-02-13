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Kar kapıya dayandı! Meteoroloji saat verdi! Balkanlar'dan geldi, harita paylaşıldı...
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da kara kışa saatler kaldı. Bugün başlayacak kar yağışı için artık nefesler tutuldu. Sıcaklıklar büyük ölçüde düşüş yaşarken uyarılar da art arda geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı kar yağışı açıklamasında tahminini değiştirdi. İşte hava durumu ile ilgili tüm gelişmeler...