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Kar kapıya dayandı! Bolu Dağı'nda yağış başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) |  08 Nisan 2021 Perşembe - 17:53 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 17:53

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.


Bolu'da günlerdir süren sıcak havalar yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Hafif ve sulu şekilde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşmadı. Karayolları ekipleri güzergahlarda hazır bekledi. 
 

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