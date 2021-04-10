Kar geri geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı...

Kar geri geliyor. Meteoroloji çok sayıda il için uyarıda bulundu. Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağmur ve kar etkili olacak. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kar, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ağdır ile Ardahan'da sağanak etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini yitirecek. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 20 dereye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı Karadeniz 'de beklenen yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar uyarısında bulunuldu

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kars, Erzurum, Erzincan Ağrı , Ağdır ile Ardahan 'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük sıcaklık Erzincan'da 2, Erzurum 'da 4, Ağrı'da 5, Kars ve Ardahan'da 6, Iğdır 'da 16 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 14 derece olması bekleniyor. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış 'ta 69 ve Konaklı'da 50 santimetre ölçüldü. Bölgede genelinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye`nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı`nda kar yağışı, 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Güzergahta görev yapan trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

İSTANBUL'DA HAVA ISINIYOR

Kocaeli, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra hafif yağış bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.