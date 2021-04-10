10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kar geri geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı...

AJANSLAR |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 11:56

Kar geri geliyor. Meteoroloji çok sayıda il için uyarıda bulundu. Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağmur ve kar etkili olacak. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kar, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ağdır ile Ardahan'da sağanak etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini yitirecek. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 20 dereye ulaşacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı  Karadeniz'de beklenen yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç  kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi  şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem  taşıyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
   
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar  uyarısında bulunuldu
 
Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna  göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20  santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don  olayı da bekleniyor. Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve  ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli  olması istendi.
 
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ağdır ile Ardahan'da  sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın  çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü  sağanak öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden  orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük sıcaklık Erzincan'da 2, Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Kars ve  Ardahan'da 6, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.  Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 19,  Ağrı'da 17, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 14 derece olması bekleniyor. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 69  ve Konaklı'da 50 santimetre ölçüldü. Bölgede genelinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma  riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
Türkiye`nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı`nda kar yağışı, 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Güzergahta görev yapan trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.
 
İSTANBUL'DA HAVA ISINIYOR 
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre,  bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra hafif yağış bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, rüzgarın ise  genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi  öngörülüyor.
Trakya ile Marmara'nın doğusunda beklenen zirai don riski nedeniyle  dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta hava sıcaklığı artıyor. Pazar gününden itibaren hava ısınmaya başlayacak. Hafta ortası sıcaklığın 20 dereceye ulaşması bekleniyor.
 

ETİKETLER

Kar Meteoroloji konya karaman Niğde karadeniz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.