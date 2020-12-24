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Kar geliyor! O illerimize kritik uyarı

Yılın son günlerinde herkes kar yağışı yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürüğü sitesinde bugün için kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. Öte yandan sabah saatlerinde Ankara'da kar yağışı başladı.

Kar geliyor! O illerimize kritik uyarı
Yılın son günlerinde herkes kar yağışı yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürüğü sitesinde bugün için kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. Öte yandan sabah saatlerinde Ankara'da kar yağışı başladı.
 
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