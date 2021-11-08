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Kar geliyor! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu, tarih belli oldu, iller tek tek açıklandı, İstanbul ve...
Kar yağışı ne zaman başlayacak? sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Çok kuvvetli olacak. Son dakika kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM harita ile paylaştı. Yoğun kar yağışı çok sayıda kenti esir alacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan son raporda kar yağışının çarşamba gününden itibaren etkisini göstereceği duyuruldu. Meteoroloji kritik kar yağışı uyarısında iller tek tek açıklandı.