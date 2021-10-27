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Kar geliyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması, tarih verildi, sıcaklıklar düşecek, yoğun yağış başlayacak, İstanbul dahil çok sayıda kentte...
Kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Kar yağışı ile ilgili tarih verildi. İstanbul da dahil çok sayıda kentte yoğun kar yağışı görülecek. İller tek tek açıklandı.