25 Şubat 2021 Perşembe
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Kar geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı

25 Şubat 2021 Perşembe - 8:34 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 8:34

Kar geri geliyor. Meteoroloji'den flaş uyarı yapıldı Meteoroloji tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ederken, perşembe günü için kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Orta Ege ile açıklarında akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Son tahminlere göre, Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde de yağmur etkisini gösterecek. İşte, MGM 25 Şubat, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.


25 Şubat 2021 tarihine ait hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji'nden gelen açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sinop çevreleri ile Balıkesir ve Bursa kıyıları, Kastamonu’nun kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevreleri ile Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
 
 
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Bursa kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE 2°C, 16°C
Parçalı zamanla az bulutlu
 
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
 
 
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Parçalı zamanla az bulutlu
 
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
 
EGE
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Az bulutlu
 
DENİZLİ 5°C, 16°C
Az bulutlu
 
İZMİR 5°C, 16°C
Az bulutlu
 
MANİSA 4°C, 15°C
Az bulutlu
 
 
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA 3°C, 21°C
Az bulutlu
 
ANTALYA 13°C, 22°C
Az bulutlu
 
HATAY 2°C, 18°C
Az bulutlu
 
ISPARTA -1°C, 11°C
Az bulutlu
 
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA -1°C, 11°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C
Az bulutlu
 
KONYA 1°C, 11°C
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU -1°C, 10°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
 
DÜZCE 5°C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
 
KASTAMONU -1°C, 10°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA 2°C, 10°C
Parçalı zamanla az bulutlu
 
RİZE 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
SAMSUN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
 
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ERZURUM -12°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
KARS -10°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
VAN -8°C, 3°C
Az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR -1°C, 15°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu
 
SİİRT 2°C, 14°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Az bulutlu
 

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