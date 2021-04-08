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Kar geliyor! Flaş uyarı, cumadan itibaren...
Kar ile ilgili flaş açıklama geldi. Hava sıcaklıkları düşecek. Kar ve karla karışık yağmur yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Meteoroloji kar yağışı ile ilgili de tarih verdi. İşte tüm ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava raporunda cuma günü kar ve yağmurun yurtta yeniden etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen yağış başladı.