Kar geliyor! Çok kuvvetli olacak, canlı yayında duyurdu, 10 derece birden düşüyor...

Pazartesi ve salı akşamı kar bekleniyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek. Meteoroloji dün yayınladığı hava durumu haritasında kar beklendiğini duyurmuştu. Hava çok hızlı bir şekilde soğuyacak. Peki yaklaşık 10 derecelik değişim ne zaman olacak? Hangi iller etkilenecek? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen değerlendirdi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün de Türkiye'de yağış yok. Geceleri gökyüzü açık olduğundan geceleri soğuk gündüz güneşlenmeden dolayı sıcak. Bu bize pastırma sıcaklarını andırıyor. Ama gece ve sabahları iç bölgeler ve Marmara'da sis var.
Yarın Marmara (İstanbul dahil) ve Batı Karadeniz'de yağmur var. Pazartesi akşamı ve salı günü Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu'da kar var. Yağışlar her bölgede 1 gün olacak. Sıcaklık 3 gün içinde 6-8 derece düşecek. Sonra toparlanacak."
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, °C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, °C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, °C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, °C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 16°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
YARIN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ HARİTAYI PAYLAŞTI