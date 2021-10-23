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Kar geliyor! Çok kuvvetli olacak, canlı yayında duyurdu, 10 derece birden düşüyor...

23 Ekim 2021 Cumartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 16:07

Son dakika kar yağışı açıklaması! Çok kuvvetli olacak. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Hava tamamen değişiyor. Canlı yayında duyuruldu. Pazartesi ve salı gün kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı bölgeler ise Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde Türkiye'nin nasıl bir havanın etkisinde olacağını değerlendirdi.


Pazartesi ve salı akşamı kar bekleniyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek. Meteoroloji dün yayınladığı hava durumu haritasında kar beklendiğini duyurmuştu. Hava çok hızlı bir şekilde soğuyacak. Peki yaklaşık 10 derecelik değişim ne zaman olacak? Hangi iller etkilenecek? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen değerlendirdi.
 
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün de Türkiye'de yağış yok. Geceleri gökyüzü açık olduğundan geceleri soğuk gündüz güneşlenmeden dolayı sıcak. Bu bize pastırma sıcaklarını andırıyor. Ama gece ve sabahları iç bölgeler ve Marmara'da sis var.
 
 
Yarın Marmara (İstanbul dahil) ve Batı Karadeniz'de yağmur var. Pazartesi akşamı ve salı günü Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu'da kar var. Yağışlar her bölgede 1 gün olacak. Sıcaklık 3 gün içinde 6-8 derece düşecek. Sonra toparlanacak."
 
 
BUGÜN HAVA NASIL?
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
 
 
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, °C
Az bulutlu ve açık
 
DENİZLİ °C, °C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, °C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, °C
Az bulutlu ve açık
 
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
 
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu
 
 
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu
 
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu
 
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
 
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu
 
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu
 
 
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
 
KARS °C, 16°C
Az bulutlu
 
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
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