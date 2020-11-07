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Kar geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak?

07 Kasım 2020 Cumartesi - 7:25 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 7:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale kesimleri için sağanak yağış uyarısı yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
 
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
 
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu
 
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
 
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu
 
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor.
 
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu
 
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu
 
MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
 

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