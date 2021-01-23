Kar, çığ, yağmur... Geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu bölgelerini kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Batı kesimlerinden ise İstanbul başta olmak üzere bir çok ili bu gece için yağmur yağışları için uyardı. Öte yandan kar yağışının döneceği tarih ise belli oldu. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul için 'sarı uyarı' yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24.01.2021 saat 00.00'dan 21.00'a kadar dikkatli olunması istendi. Açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.