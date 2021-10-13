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Kaptan Kirk 90 yaşında uzaya çıktı!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 17:56 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 17:56

Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakteriyle hafızalara kazınan aktör William Shatner, uzay yolculuğuna çıktı. 90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı.


Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakteriyle hafızalara kazınan aktör William Shatner, uzay yolculuğuna çıktı.
 
90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı.
 
 
Usta oyuncu William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.
 
 
Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirdi.
 
 
Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitti.
 

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Kaptan Kirk uzay William Shatner
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