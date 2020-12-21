Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı yarın yapılacak

Tatbikat, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, Aksaz bölgesi ile Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleşecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat, Hava Savunma Komutanlığının kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı ve Birleşik Hava Harekat Merkezi Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleşecek.

Tatbikat ile TSK 'nın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesi amaçlanıyor.