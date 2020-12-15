Kapış kapış satılıyor! 700 lira...

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Bu yıl konaklamalı bir yılbaşı tatili tercih etmeyenler yılbaşını evde geçirecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar ev süslemelerine başladı. Hem yemekte hazırlık telaşı hem süsleme hem de sofraya konulacak tabak, çanağa kadar yeni yıl temaları öne çıkıyor.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kuruyemiş, hindi gibi ürünler için hazırlıklar başlıyor. Tüketiciler aynı zamanda evlerinde yılbaşı havası yaşatmak için yapay çam ağacı, renkli ışıklar, tombala gibi ürünler de satın alıyor. Konaklamalı yılbaşı geçirmek isteyenler için ise oteller programlarını açıklamaya başladı. İlerleyen günlerde ek önlemler alınması takdirde oteller ücret iadesi yapabileceğini de belirtiyor.

Siparişler alınıyor

Yılbaşı denilince şüphesiz herkesin aklına ilk olarak hindi geliyor. Sayılı günler kala hindi için de siparişler alınmaya başlandı. Tüketicilerin bir kısmı hindiyi hazır pişmiş satın almayı tercih ederken, bir kısmı da çiğ olarak satın alıp evde pişiriyor.

Birçok catering firması ve restoranlar tüketiciler için pişmiş hindi hizmeti veriyor. Yarım veya tam şeklinde içli pilavla tüketiciye sunulan pişmiş hindilerin fiyatı 190 liradan başlıyor, büyüklüğüne göre 700 lirayı aşabiliyor. Pişmiş hindiler, şakşuka, mantar sote, haydari, acılı ezme gibi çeşitli mezelerle birlikte tüketiciye sunuluyor. Eğer yılbaşı için evinize pişmiş hindi sipariş etmek isterseniz 31 Aralık’tan birkaç gün önce hindi siparişini vermeniz gerekiyor.

Çiğ olarak satılan bütün hindinin kilogram fiyatı ise 25 liradan başlıyor.

Yılbaşı sepetleri

Marketteki karışık kuruyemişlerin kilogram fiyatı 40 liradan başlayıp 80 liraya çıkıyor. İçinde cips, içecek, çikolata, kahve gibi ürünlerin yer aldığı yılbaşı sepetleri ise 80-130 liradan sunuluyor. Tüketiciler evlerini ve sofralarını süslemek için yapay çam ağacı, ışıklar, mumlar tercih ediyor. Online’da çam ağaçları boyutuna göre 55 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkıyor. Yılbaşı eğlencesi tombalalar 9 lira, ailece oynanabilecek diğer kutu oyunların fiyatı 35-190 lira arasında değişiyor.

Hediyeler alındı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kasım kampanyalarının etkisinin sürdüğünü belirterek, “Kasımda düzenlenen indirimlerde yılbaşı hediyeleri de alındı. Küçük ev aletleri ve robot süpürgeler ön plana çıktı” dedi. Ev süsü kategorisinde geçen yıla göre artış olduğunu kaydeden Ekmekçi, “Aynı zamanda evde vakit geçirileceği için yılbaşında ev tekstili, masa dekorasyonu gibi ürünler de öne çıkıyor.

‘Hindi tüketimi artmalı’

Türkiye’de hindi tüketiminin çoğunlukla yılbaşı döneminde tercih edildiği belirtiyor. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, yılbaşı öncesi hindi üretiminin iyi gittiğini söyledi. Bu yıl turizmin de etkisiyle talepte azalma olduğunu belirten Kaplan, “Türkiye’de kişi başı hindi tüketimi 600 gram. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Yalnızca yılbaşı değil diğer dönemlerde de hindi tüketilmeli” diye konuştu.

Otelde yemek için konaklama şart

Bu yıl otellerde yılbaşı yemeklerine yalnızca otelde konaklama yapacak misafirler katılabilecek. Tedbirler kapsamında düzenlenecek olan kutlamalar ile bazı oteller lobide saat 22.00’ye kadar canlı müzik ya da müzik yayını da yapacağını belirtirken, bazı otellerde ise eğlenceler gece yarısına kadar sürüyor. Eğer alınan önlemler kapsamında bir değişiklik olursa oteller ücret iadesi yapabileceğini de belirtiyor. Tüketicilerin otel rezervasyonları öncesinde otelden programlarla ilgili detaylı bilgi alması gerekiyor. (Milliyet)