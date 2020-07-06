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Kapış kapış satıldı! İlk 6 ayda yerlinin yıldızı yeniden parladı...
Bu yılın ilk yarısında otomotiv satışlarında gözle görülür en önemli değişim, kuşkusuz Türkiye’de üretilen araçların satışlarındaki artış oldu. Yerlilerin toplam satışlardaki payı yüzde 43.6’dan yüzde 50’ye yaklaştı.
Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle otomotiv sektöründe dengeler alt üst olurken, olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Gerek Türkiye’de üretilen araçlara yönelik avantajlı kredi paketleri, gerekse de uzunca bir süredir ithal marka ve modellerde yaşanan tıkanma, yerlilerin önünü açtı. Nitekim geçen yılın ilk 6 ayında otomotiv satışlarında yüzde 43.6 olan yerli payı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 50’ye çok yaklaştı.