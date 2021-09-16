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Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olan İran tarafı açıldı

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 19:17 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 19:17

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafından geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açıldığı bildirildi.


İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hoy Milletvekili  Adil Necefzade, beraberindeki 40 kişilik heyetle Van'a geldi.
 
İranlı heyeti Kapıköy Sınır Kapısı'nda AK Parti Van milletvekilleri  Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve Saray Kaymakamı Yunus Ataman karşıladı.
 
Heyet, Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve  Belediye Ekipmanları Fuarı'na katıldı.
 
Necefzade, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca iki ülkenin hep  dost kaldığını ve ortak inanç ve kültürü paylaştığını ifade etti.
 
Alınan tedbirlerle iki ülke arasındaki sınır kapılarının açıldığını  müjdeleyen Necefzade, "Maalesef son yıllarda salgın nedeniyle iki ülkenin  ilişkilerinde bir durgunluk söz konusuydu. Ama çok şükür son toplantıda Türkiye  Meclis Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanlarının yaptığı  toplantılara dayanarak bugün Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarının  açıldığı müjdesini vermek istiyorum." şeklinde konuştu.
 
Gülaçar da İran ile ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesini  istediklerini belirterek, ziyareti önemsediklerini kaydetti.
 
Salgın nedeniyle ticarette aksamaların yaşandığını dile getiren  Gülaçar, "Yaklaşık 2 yıldır İran tarafından kapalı bulunan Kapıköy Sınır Kapımız  bugün itibarıyla açıldı." dedi.
 
Arvas da kapının açılması için üzerlerine düşeni yaptıklarını  belirterek, bunun iki ülke arasındaki dostluğun daha da gelişmesine vesile  olacağını söyledi.
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da sınır kapılarının  açılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bizim tarafımızda kapının  açılması sonrası İran tarafının da kapıyı açması için birtakım görüşmeler yaptık  ve taleplerde bulunduk. Bu taleplerimiz ve baskılarımız nihayete erdi." diye  konuştu.

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koronavirüs Kapıköy Gümrük Kapısı
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