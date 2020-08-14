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Kapatılmıştı... Sümela Manastırı’nda 5 yıl sonra ilk ayin
Trabzon’da, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı’nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ayine, yurt dışından gelen az sayıda turist katılacak.
Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı.