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Kapatılmıştı... Sümela Manastırı’nda 5 yıl sonra ilk ayin

Trabzon’da, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı’nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ayine, yurt dışından gelen az sayıda turist katılacak.

Kapatılmıştı... Sümela Manastırı’nda 5 yıl sonra ilk ayin Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. 
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