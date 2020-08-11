İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü.
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- Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor
Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor
DHA | 11 Ağustos 2020 Salı - 7:14 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 7:16