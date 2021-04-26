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Kapasite kullanım oranı nisanda arttı

AA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 10:21

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
 
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi.
 
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.
 
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
 
Aylar 2019 2020 2021
Ocak 74,4 75,5 75,4
Şubat 74 76 74,9
Mart 74,3 75,3 74,7
Nisan 75 61,6 75,9
Mayıs 76,3 62,6
Haziran 77,1 66
Temmuz 76,2 70,7
Ağustos 76,6 73,3
Eylül 76,3 74,6
Ekim 76,4 75,4
Kasım 77,2 75,8
Aralık 77 75,6
 

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İmalat sanayisi nisan KKO
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