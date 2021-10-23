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Kapanma, yasak ve kısıtlamalar geri geliyor! Son dakika kararı! Türkiye'de resmen değişti, çok sayıda ilde...
Tüm Türkiye'de son dakika gelişmesi. Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı. 81 ilde tablo değişti. O illerde patlama yaşanıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında durum kritik. Karadeniz bölgesinde de üç ilde rekor vaka yoğunluğuna ulaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan 10 ilimizi de açıkladı.
Öte yandan Hafta içi haftasonu yasakları ve kısıtlamalarıyla ilgili son dakika kararı. Kapanma geri geliyor. Resmen belli oldu. Tek tek açıkladılar. Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte koronavirüs dünyada yeniden artış göstermeye başladı. Birçok ülke bu artışla birlikte yeni önlemler aldı. İşte detaylar...
Öte yandan Hafta içi haftasonu yasakları ve kısıtlamalarıyla ilgili son dakika kararı. Kapanma geri geliyor. Resmen belli oldu. Tek tek açıkladılar. Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte koronavirüs dünyada yeniden artış göstermeye başladı. Birçok ülke bu artışla birlikte yeni önlemler aldı. İşte detaylar...