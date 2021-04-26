Kapanma olacak mı? Kabine Toplantısında 3 haftalık tam kapanma kararı alınır mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle tam kapanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bugün toplanılması kapanma iddialarını kuvvetlendirdi. En son gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Ramazan boyunca kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bugün yapılacak kabine toplantısında kısmı kapanmanın devam mı edeceği, yoksa Ramazan Bayramı’nı da içine alarak tam kapanmanın mı geleceği konuşuluyor. Peki, tam kapanma olacak mı?

Tam kapanma olacak mı? Koronavirüs tablosuna göre günlük vaka sayıları düştü. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası tam kapanma önerisinin gelip gelemeyeceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı’na yönelik yeni tedbirlerin alıp alınmayacağı da sorgulanıyor. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada sonlandı. Peki ama tam kapanma olacak mı?

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre; Ramazan Bayramı'nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail'in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.

"Kapanma ve aşılama" birlikte yapılırsa sonuçlarının daha başarılı olacağı belirtildi. Rusya ile yeni aşı görüşmelerinin bundan kaynaklandığı, toplumun en az 50 milyonunun aşılanmasının salgının seyrini değiştireceği ifade ediliyor. Üçüncü aşının devreye sokulmasında geç kalındığını dile getirenler bulunuyor.

Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, 17 Nisan'dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığı, son birkaç günde yayılım hızının düştüğü belirtiliyor. Son birkaç günde iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerinde seyrettiği, bunun önemli bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Aktif vaka sayısının azalması anlamına gelen bu sonucun önemli olduğu belirtildi. Test-vaka oranında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 20'ler civarında olan oran yüzde 16'lara geriledi.

Vakaların geçen seferlerden daha yavaş gerilemesinin iki nedeni olduğu belirtiliyor. Bunun ilk nedeninin mutant virüsün yüzde 30 daha hızlı yayılması, ikinci nedeninin ise vatandaşların yüzde 30'unun yasaklara eskisi gibi uymaması olduğu ifade edildi.

Öte yandan halen yüksek olan ölüm oranlarının bir süre daha bu düzeyde seyredeceği, bu durumdan 3 hafta önceki vakaların sorumlu olduğu ifade edildi. Kısmi kapatmaya neden olan dönemde hastalananlar nedeniyle yoğun bakımların dolu olduğu, bu doluluğun ancak 2-3 hafta sonra sona azalmasının beklendiği belirtildi. Yoğun bakım aşamasına gelinen hastanın yüzde 40'ının kaybedildiği de paylaşıldı.