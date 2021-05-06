Kapanma ne zaman bitiyor, tam kapanma uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’tan tam kapanma açıklaması!

Kapanma uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma ile ilgili olarak, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok" dedi. Türkiye genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma tedbirleri devam ederken, Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan Bayramı için yeni bir karar aldı.

Kapanma ne zaman bitiyor, tam kapanma uzatıldı mı? NTV canlı yayınına konuk olan Oktay, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok" diye konuştu. Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürütüldüğünü söyleyen Oktay, "Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler." İfadelerini kullandı.

KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek.

TAM KAPANMA DÖNEMİNDE 11-12 MAYIS AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan Bayramı dönemi için yeni bir karar aldığı öğrenildi. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Tam kapanma döneminde 11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

'İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR'

TRT Haber'in haberine göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı. Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM’lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.