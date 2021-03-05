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Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

05 Mart 2021 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 17:54

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında bir miktar toparlanma görüldü. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
 

PERŞEMBE

 

CUMA

 

     

Alış    

Satış                

Alış    

Satış               

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    

409,00

409,20

411,00

411,20

Cumhuriyet Ata Lira    

2.695,00

2.716,00

2.708,00

2.729,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)    

373,00

377,00

374,80

378,80

Lira(Tam) Ziynet    

2.634,00

2.654,00

2.647,00

2.667,00

Yarım Ziynet    

1.317,00

1.327,00

1.324,00

1.334,00

Çeyrek Ziynet    

659,00

664,00

662,00

667,00

 
ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ
 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar  Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi. 
 
Altın piyasasında, en düşük 409 bin  lirayı, en yüksek ise 412 bin 500  lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.
 
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon  852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu.
 
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin  688,24 lira oldu.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul  Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı  Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

 

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış               

412.500,00

1.712,30

En Düşük                     

409.000,00

1.685,00

En Yüksek

412.500,00

1.730,70

Kapanış

409.000,00

1.697,95

Ağırlıklı Ortalama  

411.324,84

1.696,28

Toplam İşlem Hacmi (TL)

1.180.852.336,73

 

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

  

 

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