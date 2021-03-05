Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE
CUMA
Alış
Satış
Alış
Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
409,00
409,20
411,00
411,20
Cumhuriyet Ata Lira
2.695,00
2.716,00
2.708,00
2.729,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
373,00
377,00
374,80
378,80
Lira(Tam) Ziynet
2.634,00
2.654,00
2.647,00
2.667,00
Yarım Ziynet
1.317,00
1.327,00
1.324,00
1.334,00
Çeyrek Ziynet
659,00
664,00
662,00
667,00
ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon 852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
412.500,00
1.712,30
En Düşük
409.000,00
1.685,00
En Yüksek
412.500,00
1.730,70
Kapanış
409.000,00
1.697,95
Ağırlıklı Ortalama
411.324,84
1.696,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)
1.180.852.336,73
Toplam İşlem Miktarı (Kg)