Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında bir miktar toparlanma görüldü. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 409,00 409,20 411,00 411,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.695,00 2.716,00 2.708,00 2.729,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 373,00 377,00 374,80 378,80 Lira(Tam) Ziynet 2.634,00 2.654,00 2.647,00 2.667,00 Yarım Ziynet 1.317,00 1.327,00 1.324,00 1.334,00 Çeyrek Ziynet 659,00 664,00 662,00 667,00

ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon 852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

Altın borsa sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.