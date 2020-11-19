Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
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- Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi
Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi
AA | 19 Kasım 2020 Perşembe - 14:09 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 14:09