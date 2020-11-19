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Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

AA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 14:09 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 14:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi  üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi  için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik  olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi."  ifadesi kullanıldı.
 
 
 

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Milli Savunma Bakanlığı MSB Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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