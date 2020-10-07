Kapalı Maraş açılıyor! Hayalet şehir Kapalı Maraş neden kapandı? KKTC Kapalı Maraş kimin Türklerin mi, hikayesi ve tarihi…

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı. Peki, KKTC Kapalı Maraş bölgesi neden kapalı? Kapalı Maraş kimin? Hayalet Şehir Maraş’ın hikayesi ve tarihçesi…

Kapalı Maraş açılıyor mu? sorusu merak ediliyordu. KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı. İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı. Peki, Kapalı Maraş neden kapandı? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş bölgesi tarihi…

KAPALI MARAŞ NEREDE, KIBRIS’IN NERESİ?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunuyor. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatıldı.

KIBRIS KAPALI MARAŞ NEDEN KAPANDI?

Maraş, KKTC’nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak da bilinen Maraş ‘Hayalet Şehir’ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

KAPALI MARAŞ BÖLGESİNİN HİKAYESİ

1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran “Yeşil Hat” tampon bölgesindedir. İçerisinde BM’ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi’nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi’ne alınmamaktadır.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafında reddedilince, bu gerçekleşmedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptıkları ortak açıklamalar doğrultusunda Maraş'ta öncelikle bir envanter çalışması yürütüleceği ve ardından şehrin tekrar turizme açılacağı bildirmişti. Envanter çalışmalarında Kıbrıslı ekiplere Türkiye'den gelen uzmanların da yardım etmesi ve ortak yürütülecek bir çalışma sonucunda Maraş'taki taşınır ve taşınmaz mülklerin kayıtlarının tutanak altına alınması kararlaştırılmıştır. Maraş'ın altyapısının yenilenip, çevre düzenlemesi yapılarak yeniden inşa edilip turizme açılmasının maliyeti 10.000.000.000 dolar olarak öngörülüyor.