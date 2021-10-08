Kapalı ameliyatlar hangi jinekolojik hastalıklarda uygulanabilir?

Jinekolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullandığımız kapalı cerrahi yöntemler histeroskopi ve laparoskopidir. Histeroskopide ince ve ışıklı bir kamera yardımıyla vajinal yoldan rahim içine girilir, rahim içine sıvı verilerek rahim boşluğunun görüntülenmesi sağlanırken, rahim içindeki hastalıkların teşhis ve tedavisi sağlanmaktadır.

Laparoskopide ise göbekten veya daha üzerinden histeroskopide olduğu gibi ince, ışıklı bir kamerayla karın boşluğuna girilir. Karın boşluğunun görüntülenebilmesi için karın karbondioksit ile şişirilir ve rahim, yumurtalık ve çevre organları etkileyen jinekolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi sağlanır. Jinekolojik hastalıklar tek bir isimle nitelendirilse de sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuz size özgüdür; dolayısıyla cerrahi şekline (kapalı veya açık) karar verirken size en uygun cerrahi seçilmelidir.