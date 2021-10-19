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Kanye West adını 'Ye' olarak değiştirdi

19 Ekim 2021 Salı - 12:41 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 12:41

ABD'li rap şarkıcısı Kanye West'in, adını ‘Ye’ olarak değiştirme başvurusu Los Angeles’ta mahkeme tarafından kabul edildi. Şarkıcı artık Kanye West adını kullanmayacak olsa da boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını taşıyacak.


ABD’li rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West’in adını ‘Ye’ olarak değiştirmek için ağustos ayında mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, isim değişikliği talebini onayladı ve Kanye West’in adı resmen ‘Ye’ olarak değişti.
 
Los Angeles'taki mahkemenin resmi belgelerinde, Yargıç Michelle Williams'ın "İtiraz olmadığı için isim değişikliği dilekçesi kabul edildi" ifadesine yer verildi. Tam adı ‘Kanye Omari West’ olan 44 yaşındaki şarkıcı, artık ikinci ad ya da soyad taşımayacak.
 
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Şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘Ye’” diyerek adını değiştirdiğini açıklamıştı. West, 2018'deki albümüne de 'Ye' adını vermişti. Röportajlarında, sevdiği ilk adının kısaltması olan Ye'nin, İncil'de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu ifade etmişti.
 
Kanye West’in aksine boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklara göre, 40 yaşındaki Kardashian dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.
 

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